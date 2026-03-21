A Catania, due persone sono state denunciate per aver cercato di approfittare di un’anziana di 85 anni, inducendola in errore e tentando di sottrarle denaro. La vicenda riguarda una donna di 85 anni con un patrimonio di circa 3 milioni di euro. La figura chiave della truffa sarebbe una fioraia, coinvolta nel tentativo di appropriarsi indebitamente delle sue risorse.

Due persone sono state sottoposte a misure cautelari nell’ambito di un’indagine della Squadra mobile di Catania per circonvenzione di incapace e tentata appropriazione indebita aggravata. L’operazione, avviata a seguito di una segnalazione bancaria, ha portato anche all’arresto di altri complici e alla nomina di un curatore per la vittima, un’anziana di 85 anni, il cui patrimonio ammontava a circa 3 milioni di euro. Le misure cautelari e i destinatari Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Squadra mobile di Catania ha dato esecuzione a un’ordinanza cautelare nei confronti di un uomo e una donna. L’uomo è... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Anziana con patrimonio da 3 milioni di euro circuita a Catania, la mente della truffa è una fioraia

Articoli correlati

Truffa sventata: anziana salvata da 4.500 euro di truffaUn ufficio postale della provincia di Chieti ha sventato una truffa ai danni di un'anziana cliente, evitando che la donna prelevasse 4.

Ancora una truffa del finto carabiniere: anziana salvata dopo bonifico da 25 mila euroI carabinieri della stazione di Rapallo hanno sventato un tentativo di truffa ai danni di una donna di 65 anni, messo in atto con il cosiddetto...

Approfondimenti e contenuti su Anziana con patrimonio da 3 milioni di...

Temi più discussi: Moglie manipolatrice condannata per truffa sentimentale: anziano imprenditore spogliato del patrimonio; Prosciugato il patrimonio dell'anziana zia: condannati tre congiunti; Sventata truffa da 3 milioni, così una fioraia e un avvocato volevano svuotare il conto di un'anziana; Truffe a persone anziane nei centri commerciali: due fermate.

L’anziana con tre milioni di euro nel conto, professionisti e una fioraia indagatiUn piano criminale meticoloso, orchestrato per svuotare il patrimonio di una donna di 85 anni, sola e vulnerabile, è stato scoperto dalla Polizia di Stato di Catania. Nella mattinata di ieri, gli uomi ... blogsicilia.it

Cercano di appropriarsi del patrimonio di 3 milioni di euro di un’anziana, due misure cautelariLa vittima, ottantacinquenne, era stata isolata in casa dalla fioraia che l'aveva invitata a non avere alcun contatto, anche solo telefonico, con parenti e/o persone estranee se non tramite lei ... grandangoloagrigento.it

Truffa da tre milioni di euro ai danni di una donna anziana facebook

Anziana uccisa a coltellate, convalidato l'arresto del figlio minore x.com