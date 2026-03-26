La partita tra Latina e Catania, valida per il campionato di Serie C girone C 2025-2026, si svolgerà sabato 28 marzo alle 14:30. Tuttavia, i tifosi provenienti dalla Sicilia non potranno assistere all'incontro, poiché è stato vietato l'accesso allo stadio. La decisione riguarda esclusivamente i supporter provenienti dalla regione insulare.

Incontro a rischio sabato allo stadio Francioni. Il provvedimento della prefetta Vittoria Ciaramella Latina Calcio 1932- Catania Football club. La partita di calcio, valevole per il campionato di serie C - girone C 2025- 2026, è in programma nella giornata di sabato 28 marzo alle 14,30. Il Latina affronterà la squadra siciliana allo stadio Domenico Francioni, ma si pongono subito problemi di sicurezza. Si tratta infatti di un incontro che potrebbe presentare potenziali rischi di ordine pubblico. Il Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive ha effettuato una valutazione e, su proposta del questore di Latina Fausto Vinci, la prefetta Vittoria Ciaramella ha adottato un provvedimento che vieta la vendita dei biglietti ai tifosi residenti nella regione Sicilia, che dunque non potranno assistere alla partita. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

© Latinatoday.it - Calcio, la partita Latina- Catania vietata ai tifosi della Sicilia

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