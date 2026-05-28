Intimidazioni e aggressioni in casa | finisce l' incubo per la madre e il fratello di un 37enne

Da latinatoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Gli investigatori della squadra mobile di Latina hanno trovato un'area di vessazioni e comportamenti violenti in una famiglia, dopo una segnalazione di lite familiare. Sono stati riscontrati atti di aggressioni verbali e aggressioni fisiche ripetute. La polizia è intervenuta in un’abitazione del capoluogo, chiudendo un episodio di intimidazioni e violenze domestiche che coinvolgeva una madre e il fratello di un uomo di 37 anni.

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Un quadro di vessazioni, comportamenti violenti, aggressioni verbali continue è stato scoperto dagli investigatori della squadra mobile di Latina, intervenuti in un'abitazione della città capoluogo dopo la segnalazione al 112 di una lite familiare. Vittime la madre e il fratello di un 37enne del. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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