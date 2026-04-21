Paolo Maria Vittorio Grandi a capo di Fideuram e Intesa Sanpaolo Private Banking

L’assemblea di Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking – ha approvato la nomina di Paolo Maria Vittorio Grandi come nuovo responsabile. La decisione è stata presa con il voto unanime di Intesa Sanpaolo, proprietaria della società. La nomina di Grandi segue una serie di cambiamenti nel management e si inserisce nel processo di riorganizzazione della filiale dedicata alla clientela privata.

L’assemblea di Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking – con il voto unico di Intesa Sanpaolo Spa – nomina Paolo Maria Vittorio Grandi, consigliere di Intesa Sanpaolo, presidente del Comitato Governance e componente il Comitato Nomine, a consigliere d’amministrazione e presidente del Cda di Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking e di consigliere d’amministrazione e presidente del Cda di Intesa Sanpaolo Private Banking. L'articolo proviene da Ildenaro.it.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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