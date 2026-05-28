In diverse città italiane, tra cui alcune nel lecchese, le celebrazioni dell’Eid-al-Adha hanno causato disagi, con strade bloccate da assembramenti. Tuttavia, il motivo che ha suscitato maggiore attenzione riguarda il canto del muezzin alle 6 del mattino, che ha svegliato molti residenti. La pratica religiosa si svolge in tutta Italia, portando con sé momenti di festa e alcune proteste legate ai rumori mattutini.

Da ieri, in tutta Italia, i musulmani stanno celebrando l’ Eid-al-Adha, la festa del sacrificio. Disagi sono stati segnalati in numerose città per gli assembramenti che hanno bloccato intere strade ma anche perché, alle 6 del mattino, i cittadini vengono svegliati dalla nenia del muezzin. A Oggiono, in provincia di Lecco, è in corso una vera e propria levata di scudi da parte dei residenti, che non vogliono essere disturbati all’alba dalla preghiera islamica. In città, per altro, da giorni è in corso una polemica per il presunto insediamento di una moschea nei pressi della stazione, che sarebbe ora confermata dal canto del muezzin. L’opposizione, formata da liste e centrodestra, ha chiesto chiarezza per verificare se effettivamente quello spazio sia un luogo di culto ed eventuali interventi in caso di conferma. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Intero paese svegliato all’alba dal canto del muezzin: è polemica nel lecchese

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