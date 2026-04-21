Inferno all' alba a San Siro | incendio brucia un appartamento l' intero palazzo evacuato in strada

All'alba a Milano, un incendio ha coinvolto un appartamento al quinto piano di un edificio in viale Mar Jonio, nel quartiere di San Siro. L’incendio si è sviluppato poco dopo le 5 di martedì, costringendo all’evacuazione dell’intero palazzo. I residenti sono stati svegliati dal fumo e dal rumore delle fiamme, che hanno causato danni all’appartamento e alle parti sovrastanti dello stabile. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.

Risveglio traumatico per i residenti di un condominio in zona San Siro, a Milano. Poco dopo le 5 di martedì, un violento incendio è esploso all'interno di un appartamento situato al quinto e ultimo piano dello stabile al civico 9 di viale Mar Jonio.Le fiamme, che hanno rapidamente avvolto i.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Incendio in un appartamento. Evacuato intero stabile a CupraA seguito dell’incendio di un appartamento al primo piano, in via Adriatica Nord di Cupra Marittima, è stato fatto evacuare l’intero stabile con una... Milano, incendio in appartamento: evacuato intero edificioSei squadre dei Vigili del fuoco di Milano sono impegnate da circa mezz’ora per un incendio scoppiato in una palazzina di cinque piani in via Luigi...