Inferno all' alba a San Siro | incendio brucia un appartamento l' intero palazzo evacuato in strada

Da milanotoday.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

All'alba a Milano, un incendio ha coinvolto un appartamento al quinto piano di un edificio in viale Mar Jonio, nel quartiere di San Siro. L’incendio si è sviluppato poco dopo le 5 di martedì, costringendo all’evacuazione dell’intero palazzo. I residenti sono stati svegliati dal fumo e dal rumore delle fiamme, che hanno causato danni all’appartamento e alle parti sovrastanti dello stabile. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.

Risveglio traumatico per i residenti di un condominio in zona San Siro, a Milano. Poco dopo le 5 di martedì, un violento incendio è esploso all'interno di un appartamento situato al quinto e ultimo piano dello stabile al civico 9 di viale Mar Jonio.Le fiamme, che hanno rapidamente avvolto i.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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