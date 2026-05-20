Bassiano intero paese isolato da tre giorni La rabbia del sindaco

Da tre giorni, l’intero paese di Bassiano si trova isolato, senza collegamenti telefonici o di rete. La causa di questa situazione viene attribuita a un malfunzionamento diffuso delle infrastrutture di telecomunicazione, che ha lasciato il territorio senza comunicazioni. A segnalare il problema è stato direttamente il sindaco del comune, che ha denunciato la gravità della crisi e l’impatto sulla vita quotidiana degli abitanti. La mancanza di collegamenti ha creato disagi e preoccupazioni tra i residenti e le autorità locali.

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