Uno studio pubblicato su Science analizza un episodio di conflitto tra gruppi di scimpanzé, definendolo come una vera e propria guerra civile. I ricercatori hanno osservato che, in assenza di motivazioni legate a ideologie, religioni o differenze etniche, il conflitto può scoppiare semplicemente a causa della rottura dei legami sociali. L’indagine si concentra sui comportamenti e sulle dinamiche di queste lotte tra i primati.

Non servono ideologie, religioni o identità etniche per arrivare a una guerra civile. A volte basta che si spezzino i legami. È questa la conclusione più inquietante di uno studio pubblicato il 9 aprile 2026 sulla rivista Science, che documenta un caso senza precedenti tra gli scimpanzé: la più grande comunità mai osservata in natura si è divisa in due, dando origine a una sequenza di attacchi letali tra ex compagni. Per oltre vent’anni, gli scimpanzé di Ngogo, in Uganda, hanno vissuto come un’unica comunità: una società complessa fatta di alleanze, gerarchie e cooperazione. Poi qualcosa cambia. Nel 2014 muoiono diversi individui chiave, quelli che tenevano insieme sottogruppi diversi, e l’anno successivo cambia la leadership maschile.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La “guerra civile” degli scimpanzé che sfida le teorie sui conflitti. Lo studio su Science

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