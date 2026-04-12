La guerra civile degli scimpanzé che sfida le teorie sui conflitti Lo studio su Science
Uno studio pubblicato su Science analizza un episodio di conflitto tra gruppi di scimpanzé, definendolo come una vera e propria guerra civile. I ricercatori hanno osservato che, in assenza di motivazioni legate a ideologie, religioni o differenze etniche, il conflitto può scoppiare semplicemente a causa della rottura dei legami sociali. L’indagine si concentra sui comportamenti e sulle dinamiche di queste lotte tra i primati.
Non servono ideologie, religioni o identità etniche per arrivare a una guerra civile. A volte basta che si spezzino i legami. È questa la conclusione più inquietante di uno studio pubblicato il 9 aprile 2026 sulla rivista Science, che documenta un caso senza precedenti tra gli scimpanzé: la più grande comunità mai osservata in natura si è divisa in due, dando origine a una sequenza di attacchi letali tra ex compagni. Per oltre vent’anni, gli scimpanzé di Ngogo, in Uganda, hanno vissuto come un’unica comunità: una società complessa fatta di alleanze, gerarchie e cooperazione. Poi qualcosa cambia. Nel 2014 muoiono diversi individui chiave, quelli che tenevano insieme sottogruppi diversi, e l’anno successivo cambia la leadership maschile.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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