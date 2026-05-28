La Corte d’Assise di Napoli ha deciso di non considerare rilevanti le intercettazioni in cui si vedevano avvocati mentre parlavano a loro insaputa fuori dall’udienza. La Procura aveva inizialmente incluso queste immagini nelle indagini, ma successivamente ha deciso di interrompere l’utilizzo delle registrazioni. La decisione arriva dopo un nostro servizio che aveva evidenziato l’irrilevanza di quei materiali.

Nel corpo a corpo tra avvocatura e pm del distretto di Napoli, il primo gol lo hanno messo a segno i legali. La storia è quella che abbiamo raccontato in prima pagina domenica: la Procura partenopea ha chiesto di far entrare in un processo di camorra (l’imputato Salvatore Puzio è accusato di omicidio in uno scontro tra clan) un’informativa dei carabinieri in cui sono stati video ripresi fuori dall’aula della terza Corte d’assise alcuni avvocati dai carabinieri, che stanno indagando su alcune presunte testimonianze mendaci all’autorità giudiziaria con l’aggravante del favoreggiamento dell’associazione criminale. Nell’annotazione sono ritratti anche i difensori di Puzio, Raffaele Esposito e Salvatore Pettirossi, osservati e ascoltati dagli investigatori. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Intercettazioni dei legali «irrilevanti». Stop alla Procura dopo il nostro scoop

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