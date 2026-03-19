Garlasco l’annuncio dei legali della famiglia Cappa dopo le voci sull’esposto in procura

I legali della famiglia Cappa hanno diffuso un comunicato in risposta alle voci circolate sull’esposto presentato in procura. A quasi vent’anni dal delitto di Garlasco, le indagini sono ancora al centro dell’attenzione pubblica e giudiziaria, alimentando discussioni e nuove ipotesi di approfondimento. Nessuna informazione aggiuntiva è stata fornita sui dettagli dell’esposto o sulle eventuali conseguenze.

A quasi vent’anni dal delitto di Garlasco, le indagini continuano a far discutere e ad aprire nuovi fronti mediatici e giudiziari. Nelle ultime ore, l’attenzione si è concentrata su una notizia che ha rapidamente fatto il giro delle agenzie di stampa, salvo poi essere smentita con decisione dai diretti interessati. Al centro della vicenda, ancora una volta, i familiari di Chiara Poggi e in particolare la famiglia Cappa. Secondo quanto riportato il 18 marzo da Ansa, la Procura di Milano avrebbe aperto un fascicolo, “al momento a carico di ignoti, per diffamazione aggravata su un esposto, corredato da supporti audio, presentato dalla famiglia Cappa e che riguarda una presunta interferenza nella nuova inchiesta pavese”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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L’avvocato della famiglia di Chiara Poggi: “Scandaloso usare Garlasco per il Sì. Voterò No, temo pm troppo potenti”. @paolofrosina x.com