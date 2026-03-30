Inter assalto a Palestra | pronti 35 milioni per il gioiello dell’Atalanta

L’Inter ha deciso di offrire 35 milioni di euro per acquistare Marco Palestra, giocatore di proprietà dell’Atalanta. Attualmente in prestito al Cagliari, il giovane talento si sta distinguendo sulla corsia destra. La società nerazzurra ha manifestato ufficialmente il suo interesse, puntando a portare il calciatore nel proprio elenco. La trattativa tra le parti è in corso da alcuni giorni.

L’ Inter rompe gli indugi per Marco Palestra, il nuovo gioiello della cantera dell’ Atalanta che sta dominando la corsia destra in prestito al Cagliari. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il DS Piero Ausilio ha individuato nel classe 2005 il profilo ideale per garantire stabilità a lungo termine sulla fascia, avviando i primi contatti per un’operazione da 35 milioni di euro. Il talento di Buccinasco, autore di 4 assist e una rete stagionale in Sardegna, è reduce dalla prima storica chiamata nella Nazionale maggiore di Gennaro Gattuso, un’ascesa verticale che ha spinto i nerazzurri ad accelerare per anticipare la concorrenza internazionale. 🔗 Leggi su Forzainter.eu © Forzainter.eu - Inter, assalto a Palestra: pronti 35 milioni per il gioiello dell’Atalanta Articoli correlati Leggi anche: Real Madrid, assalto a Wesley: pronti 35 milioni per il gioiello di Gasperini Calciomercato Inter, assalto a Vasilije Kostov: il gioiello della Stella RossaVicario Inter, pronto l’assalto nerazzurro al portiere del Tottenham per il dopo Sommer. Una raccolta di contenuti su Inter assalto a Palestra pronti 35... Temi più discussi: L'Inter prepara l'affondo per Palestra: la chiave per arrivare all'esterno di proprietà dell'Atalanta; Bastoni il prescelto, in Spagna lo mettono in prima pagina e aggiungono: il Barcellona sta preparando l'offerta all'Inter con contropartita; Botta e risposta di Varriale con un tifoso dell’Inter: Ah ma allora la pressione la sentite davvero…; Palestra nel mirino dell’Inter, nerazzurri pronti all’assalto in estate. Palestra nel mirino dell’Inter, nerazzurri pronti all’assalto in estateLa crescita del talento del Cagliari non passa inosservata: l'Inter prepara l'affondo per il giovane esterno, ma la concorrenza è agguerrita. calciocasteddu.it Inter, sfida alla Juve per Palestra e MuharemovicInter, obiettivo Palestra: il piano per la fascia destra e la rivoluzione difensiva Sulla fascia destra dell’Inter c’è un sogno concreto che prende ... tuttojuve.com Lautaro Martinez e Soulé scaldano i motori: puntano a essere protagonisti in #Inter- #Roma x.com Bastoni- Di Marco - Barella: Un aggettivo per il blocco Inter in Nazionale - facebook.com facebook