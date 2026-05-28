Nella classifica dei migliori marcatori della stagione in Serie A, cinque giocatori provenienti dal settore giovanile dell'Inter si trovano tra i dieci migliori. Questi calciatori sono cresciuti nel vivaio nerazzurro e sono attualmente tra i principali realizzatori del campionato. La presenza di cinque elementi italiani nella top 10 evidenzia il ruolo della società nel formare attaccanti italiani di alto livello. La graduatoria include esclusivamente giocatori che sono usciti dal settore giovanile dell'Inter.

di Paolo Moramarco Inter, scuola di attaccanti italiani: nella top 10 dei marcatori della stagione in Serie A, sono ben 5 quelli usciti dal vivaio nerazzurro. Il campionato di Serie A 202526 si è chiuso con il trionfo dell’ Inter di Chivu, capace di distanziare nettamente la concorrenza sia in termini di punti che di reti segnate. Ma la stagione appena conclusa evidenzia anche un dato significativo, che mette in luce la qualità del vivaio nerazzurro, riguarda i migliori marcatori italiani: tra i 10 migliori, ben 5 sono cresciuti ad Appiano, confermando la forza del settore giovanile nerazzurro. In classifica, infatti, al primo posto con Orsolini e Scamacca troviamo Bonazzoli, autore di 10 gol con la Cremonese, seguito dai 9 di Pinamonti. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter, scuola di talenti italiani: nella top 10 dei marcatori della stagione in Serie A, 5 escono dal vivaio nerazzurro

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