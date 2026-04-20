Gli italiani nella rinascita di Treviso e nell' ascesa di Reggio | il top della 27ª di Serie A

Nella 27ª giornata di Serie A, si sono distinti alcuni giocatori italiani, contribuendo alla rinascita di Treviso e all’ascesa di Reggio. La partita più interessante ha visto protagonisti atleti nostrani, mentre alcune sorprese hanno catturato l’attenzione dei tifosi. Tra i vari incontri, i calciatori italiani hanno mostrato prestazioni significative, portando in alto i loro club e attirando i riflettori su di loro.

La stagione regolare di Serie A volge al termine e ci si avvicina dunque ai verdetti definitivi. Sassari, sconfitta da Venezia, è ora all’ultimo posto e riposando nel prossimo turno sarà chiamata a due vittorie nelle successive gare per sperare ancora nella salvezza. Gli orogranata ospiteranno Milano al Taliercio domenica prossima in quello che sarà quasi uno spareggio per il terzo posto. Un piazzamento che, in ottica playoff, fa decisamente gola. L’Olimpia farà visita alla Reyer dopo aver fatto il pieno di fiducia nella larga vittoria su Napoli (125 punti segnati, era dal 1991 che Milano non segnava almeno 120 punti). In evidenza Bolmaro, che chiude a quota 24 punti (45 al tiro) e si dimostra, ancora una volta uno dei giocatori più duttili del roster di Poeta.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Gli italiani nella rinascita di Treviso e nell'ascesa di Reggio: il top della 27ª di Serie A Notizie correlate Fantacampionato, la top 11 della 27ª giornata di Serie ACon il successo dell'Udinese contro la Fiorentina si è conclusa la 27ª giornata di Serie A. Tennis ATP: Alcaraz sempre leader, Sinner si avvicina. Musetti nella top 5, nuovi talenti italiani in ascesa.Il circuito tennistico mondiale continua a delineare gerarchie e a regalare sorprese, con aggiornamenti significativi nella classifica ATP.