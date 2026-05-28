Inter ricordi Mulattieri? Parla così | Il passaggio all’estero mi ha trasformato in attaccante puro

L’attaccante ha dichiarato che il trasferimento all’estero gli ha permesso di evolversi in modo significativo, affermando di essere diventato un attaccante più completo. Ha spiegato che questa esperienza ha influito sulla sua posizione e sul suo stile di gioco, portandolo a concentrarsi esclusivamente sul ruolo di punta. La sua riflessione si concentra sul cambiamento avvenuto grazie alla nuova esperienza professionale, senza entrare in dettagli specifici sulla squadra o sul paese.

di Andrea Greco . Segui le ultimissime. In un’ intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, il classe 2000 Samuele Mulattieri, ex attaccante Inter cresciuto nel vivaio nerazzurro, ha commentato la situazione dei giovani italiani nel nostro paese raccontando la sua esperienza. Oggi vive un’ avventura calcistica in Spagna, in forza al Deportivo La Coruña, in cui sta cercando di consacrarsi definitivamente. LEGGI ANCHE: ultimissime Inter PAROLE – « Io non sono nessuno per dire o pensare una cosa del genere. Racconto volentieri ciò che mi è accaduto quando sono uscito dalla Primavera dell’Inter da capocannoniere de campionato: in Serie B non mi prendeva nessuno o, se lo facevano, mi prospettavano di essere la riserva delle riserve. 🔗 Leggi su Internews24.com

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