Marianna Aprile ha dichiarato di non aver mai desiderato lavorare in televisione, sottolineando che le luci, il trucco e i tacchi non le sono mai piaciuti. Ha inoltre raccontato di aver deciso di sposarsi il giorno del suo cinquantesimo compleanno, per poter nascondere questa scelta. La sua passione per la politica e il giornalismo è nata quando aveva 21 anni, accompagnandola nel corso degli anni.

La passione per la politica e per il giornalismo nate insieme, quando aveva 21 anni. La tv che non voleva “proprio fare” perché “ le luci, il trucco, i tacchi: quell’estetica non mi ha mai affascinata. Vivo in jeans e anfibi da quando ho tredici anni. Andare in video comporta un restyling totale. Cito Teresa Mattei: ‘L’unica volta che ho messo il rossetto è stata per mettere una bomba’”. Così Marianna Aprile al Corriere della Sera. Ora la tv la fa eccome, con Luca Telese a La7: “Oggi so che devi stare un’ora seduta mentre ti coprono un brufolo e poi vai e fai quello che faresti senza trucco: dici delle cose. Per le donne, è un lavoro in più, dovremmo essere pagate il doppio degli uomini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “La tv? Non volevo proprio farla. Le luci, il trucco, i tacchi: quell’estetica non mi ha mai affascinata. Mi sposo il giorno del mio cinquantesimo compleanno, così posso dissimulare”: parla Marianna Aprile

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Sabato alle 8:30 torna “Amici e Nemici” con una puntata speciale per #Pasqua. Insieme a Marianna Aprile e Daniele Bellasio parleremo come sempre di #attualità, ma con un focus sui #libri. Ascolta qui: tinyurl.com/2psc3s6d x.com