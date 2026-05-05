L'Inter punta a rafforzare la propria rosa con un mix di giocatori esperti stranieri e giovani italiani. Secondo quanto riportato, la società sta valutando l'acquisto di tre calciatori italiani, con un investimento complessivo di circa 90 milioni di euro. Tra i nomi circolati, uno riguarda un giovane proveniente da una palestra di talento, mentre si cercano altri due profili per completare il reparto.

di Bruno De Santis Marotta ha parlato di giovani italiani da inserire nella rosa dell’Inter: con Palestra caccia ad altri due azzurri, un tris da 90 milioni Marotta ha parlato chiaro: l’ Inter che verrà sarà formata da calciatori esperti stranieri, ma anche di giovani italiani da inserire in rosa. Facile che dopo le dichiarazioni del presidente sia partita la caccia ai nomi ed uno non è poi così difficile da indovinare: Marco Palestra è un obiettivo dei nuovi campioni d’Italia non è un segreto. Lo ha fatto capire anche lo stesso Marotta, rimarcando come “purtroppo” non sia un giocatore di proprietà dell’Inter. Lo potrà diventare se si riuscisse a trovare l’accordo con l’ Atalanta: il problema è rappresentato dai 40 milioni di euro che a Bergamo si aspettano per cedere l’esterno che è esploso con il Cagliari.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Palestra e altri due: tris italiano da 90 milioni

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