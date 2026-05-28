Inter Club Manfredonia | domani Andrea Ranocchia in città

Domani, Andrea Ranocchia sarà a Manfredonia per un evento organizzato dal Centro Coordinamento Inter Club e dall’Inter Club Moratti Manfredonia. L’appuntamento si terrà presso il Regiohotel Manfredi e ha suscitato entusiasmo tra i tifosi locali. La presenza dell’ex calciatore, noto per aver giocato con la maglia nerazzurra, costituisce il momento centrale dell’iniziativa prevista per venerdì 29 maggio.

L’iniziativa rientra nelle due giornate dedicate alla passione nerazzurra organizzate in Puglia dal Centro Coordinamento Inter Club, con appuntamenti il 28 maggio ad Adelfia e il 29 maggio a Manfredonia.Dalle ore 18 alle 19.30 i tifosi interisti avranno la possibilità di partecipare a un esclusivo meet & greet con Ranocchia, incontrando da vicino uno dei protagonisti della recente storia dell’Inter e celebrando insieme una stagione entusiasmante. L’evento è rivolto a tutti i club e agli iscritti interisti della regione, con l’obiettivo di rafforzare il senso di appartenenza e valorizzare ulteriormente il mondo dei club nerazzurri pugliesi. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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