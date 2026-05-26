Venerdì 29 maggio si terrà a Manfredonia un evento dedicato all’Inter, con la partecipazione di Andrea Ranocchia. L’iniziativa è organizzata dall’Inter Club Moratti e prevede un incontro pubblico con il giocatore. La manifestazione si svolgerà in città e prevede momenti di confronto tra il pubblico e l’atleta, senza dettagli su orari o luogo specifico. Non sono state comunicati altri interventi o attività collegate all’evento.

L’iniziativa rientra nelle due giornate dedicate alla passione nerazzurra organizzate in Puglia dal Centro Coordinamento Inter Club, con appuntamenti il 28 maggio ad Adelfia e il 29 maggio a Manfredonia.Dalle ore 18 alle 19.30 i tifosi interisti avranno la possibilità di partecipare a un esclusivo meet & greet con Ranocchia, incontrando da vicino uno dei protagonisti della recente storia dell’Inter e celebrando insieme una stagione entusiasmante. L’evento è rivolto a tutti i club e agli iscritti interisti della regione, con l’obiettivo di rafforzare il senso di appartenenza e valorizzare ulteriormente il mondo dei club nerazzurri pugliesi. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - L’Inter Club Moratti Manfredonia accoglie Andrea Ranocchia: venerdì 29 maggio evento nerazzurro in città

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Inter Club, Andrea Ranocchia a ManfredoniaIl prossimo 29 maggio, Andrea Ranocchia, ex difensore e capitano dell’Inter, sarà presente al Regio Hotel Manfredi di Manfredonia.

Castelnuovo celebra il gioco, venerdì 29 maggio l’evento inclusivo allo Spazio LibraVenerdì 29 maggio, allo Spazio Libra, si terrà un evento dedicato al gioco, in occasione della Giornata mondiale del Gioco celebrata il 28 maggio.

Temi più discussi: L’Inter si allena in città tra i tifosi, ovazione per Moratti. Frecciate di Marotta al Milan; Marotta: Queste vittorie sono merito di tutte le componenti del Club; Moratti compie 81 anni, l'Inter: Tanti successi e profondo interismo; Gli auguri dell'Inter a Massimo Moratti.

Nel casting del Napoli entra anche Mancini (che però non allena un club da otto anni) II Mattino fa il suo nome. Ha vinto l'Europeo con la Nazionale. Con l'Inter furono successi con l'asterisco. Moratti lo fece fuori perché capì che non reggeva, andò a prendere x.com

I vecchi guardiani dell'Inter reddit

L'Inter Club Moratti di Manfredonia pronto a festeggiareIl Centro Coordinamento Inter Club ha organizzato per il 28 e 29 maggio una serie di appuntamenti dedicati ai tifosi dell’Inter ... fcinternews.it

FESTA Inter Club Moratti Manfredonia, venerdì 29 maggio festa nerazzurra tra tifosi, buffet e fuochi pirotecniciMANFREDONIA — Due giornate all’insegna della passione nerazzurra, dell’aggregazione e della festa. Il Centro Coordinamento Inter Club ha organizzato per il 28 e 29 maggio una serie di appuntamenti ... statoquotidiano.it