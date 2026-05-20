Inter Club Andrea Ranocchia a Manfredonia

Il prossimo 29 maggio, Andrea Ranocchia, ex difensore e capitano dell’Inter, sarà presente al Regio Hotel Manfredi di Manfredonia. La partecipazione dell’ex calciatore è stata annunciata ufficialmente, senza ulteriori dettagli su eventuali iniziative o attività previste durante l’evento. La visita si inserisce in un programma organizzato dall’Inter Club locale, senza indicazioni su eventuali incontri pubblici o incontri riservati. La presenza di Ranocchia rappresenta un momento di interesse per i tifosi e gli appassionati della squadra.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui