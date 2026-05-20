Inter Club Andrea Ranocchia a Manfredonia
Il prossimo 29 maggio, Andrea Ranocchia, ex difensore e capitano dell’Inter, sarà presente al Regio Hotel Manfredi di Manfredonia. La partecipazione dell’ex calciatore è stata annunciata ufficialmente, senza ulteriori dettagli su eventuali iniziative o attività previste durante l’evento. La visita si inserisce in un programma organizzato dall’Inter Club locale, senza indicazioni su eventuali incontri pubblici o incontri riservati. La presenza di Ranocchia rappresenta un momento di interesse per i tifosi e gli appassionati della squadra.
Andrea Ranocchia, ex difensore e capitano dell’Inter, sarà ospite al Regio Hotel Manfredi di Manfredonia il prossimo 29 maggio. L’evento, organizzato dal Centro Coordinamento Inter Club, vedrà l’ex difensore della nazionale prima ad Adelfia (il 28 maggio) e poi a Manfredonia il giorno successivo. In entrambe le occasioni ci. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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