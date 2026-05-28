Inter-choc Baiocchi assassinato | il ruolo della maglia di Bastoni

Davanti alla Corte d’Assise di Milano, Marco Ferdico, ex esponente della Curva Nord interista, ha descritto i dettagli che hanno portato all’omicidio di Vittorio Baiocchi, avvenuto il 29 ottobre 2022. Ferdico ha spiegato come la maglietta di Bastoni sia stata trovata sulla scena del crimine, collegandola al ruolo di alcuni tifosi. La testimonianza ha ricostruito le dinamiche che hanno portato all’evento fatale.

Davanti alla Corte d’Assise di Milano, Marco Ferdico, ex esponente della Curva Nord interista, ha ricostruito i retroscena che hanno portato all’omicidio di Vittorio Boiocchi, avvenuto il 29 ottobre 2022. Ferdico è imputato come "organizzatore" del delitto.Il 40enne ha spiegato che tutto è partito da una maglietta regalata da Bastoni sotto la curva dopo la finale di Coppa Italia 2022 vinta dall’Inter a Roma. Averla tenuta per sé gli era costato l’espulsione dal gruppo, perché Boiocchi, come riporta ilGiornale, se l’era presa con lui. A settembre 2022, Andrea Beretta (ex del direttivo della Nord, oggi pentito e indicato come mandante) lo avrebbe convinto che Boiocchi voleva ucciderlo e stava rubando soldi a entrambi: "Se non stiamo attenti ci stira tutti e due". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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