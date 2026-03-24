Un uomo, presentandosi come ginecologo, è stato arrestato con l'accusa di aver commesso abusi su una bambina di otto anni. Le indagini hanno anche coinvolto la madre della minore, il cui ruolo nel caso è stato considerato rilevante dalle autorità. Le forze dell'ordine hanno scoperto che l'uomo non era un medico qualificato e che l'intera vicenda si era sviluppata attraverso una chat.

Un falso medico, una chat e l’incubo nascosto. Dietro la maschera di un presunto ginecologo si celava un sistema di abusi inquietante. Una vicenda che arriva dal Salento e che scuote l’opinione pubblica per la sua brutalità e per un dettaglio ancora più sconvolgente: il coinvolgimento diretto della madre della vittima. Chi è il finto ginecologo arrestato e come agiva?. L’uomo, un 71enne, si presentava come un esperto in grado di risolvere problemi medici e sentimentali. In realtà, secondo le accuse, era una sorta di “santone” che utilizzava preghiere, consigli e pratiche pseudo-scientifiche per conquistare la fiducia delle sue vittime. Un copione costruito con attenzione: empatia, ascolto e manipolazione, fino a ottenere ciò che voleva. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Finto ginecologo e santone arrestato: abusi su una bimba di 8 anni, il ruolo choc della madre

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