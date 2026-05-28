di Stefano Cori Inter cresce nel valore, ma resta ancora lontano dalle super top del calcio mondiale come il Real Madrid. L’Inter cresce non solamente dal punto di vista sportivo, ma anche da quello del valore economico e le vittorie di Scudetto e Coppa Italia influiscono senza dubbio su questo. Dopo questa annata il valore della società nerazzurra, stando a quanto riportano i dati di Football Benchmark, è salito a 2.31 miliardi. Tra le italiane al primo posto per valore c’è ovviamente l’Inter, che resta però fuori dalla top 10. La Beneamata è al 12° posto, mentre la Juventus e il Milan sono rispettivamente al 14° e 15° posto. A seguire ci sono Napoli (19), Roma (22), Atalanta (25), Lazio (29). 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter che cresce economicamente, vale 2.1 miliardi di euro: davanti a tutte le altre italiane

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