Inter che cresce economicamente vale 2.1 miliardi di euro | davanti a tutte le altre italiane
L’Inter ha raggiunto una valutazione di 2,1 miliardi di euro, risultando la società sportiva italiana più preziosa. La cifra supera quella delle altre squadre nazionali, ma si mantiene inferiore rispetto ai club più ricchi al mondo, come il Real Madrid. La crescita si registra rispetto ai dati precedenti, anche se il valore complessivo si mantiene distante dai vertici del calcio globale. La società continua a essere tra le principali in Italia in termini di valore economico.
di Stefano Cori Inter cresce nel valore, ma resta ancora lontano dalle super top del calcio mondiale come il Real Madrid. L’Inter cresce non solamente dal punto di vista sportivo, ma anche da quello del valore economico e le vittorie di Scudetto e Coppa Italia influiscono senza dubbio su questo. Dopo questa annata il valore della società nerazzurra, stando a quanto riportano i dati di Football Benchmark, è salito a 2.31 miliardi. Tra le italiane al primo posto per valore c’è ovviamente l’Inter, che resta però fuori dalla top 10. La Beneamata è al 12° posto, mentre la Juventus e il Milan sono rispettivamente al 14° e 15° posto. A seguire ci sono Napoli (19), Roma (22), Atalanta (25), Lazio (29). 🔗 Leggi su Internews24.com
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