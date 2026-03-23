Mentre il fronte del No festeggia la vittoria al referendum sulla giustizia, dai primi dati è già possibile ricostruire gli esiti nelle grandi città. Il risultato, per il fronte del Sì, è preoccupante: a Milano, Torino, Venezia, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari e Palermo ha vinto (anzi stravinto) il No. Spesso anche con un grande distacco. A Milano il No si attesta intorno al 58,3 per cento, anche se in Lombardia il Sì esce vincitore con il 53,7 per cento dei voti. In Piemonte invece vince il No e a Torino è un dominio: quasi il 65 per cento dei votanti ha bocciato la riforma Nordio. In Veneto il Sì stravince con il 58 per cento dei voti, ma a Venezia si ribaltano i voti, con il No intorno al 55,1 per cento. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Napoli, Roma, Milano e le altre. Il No vince in tutte le grandi città italiane

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Carmine Benincasa

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