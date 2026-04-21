La Motor Valley è conosciuta come il cuore di aziende automobilistiche e motociclistiche di fama internazionale, tra cui Ferrari, Maserati, Lamborghini, Ducati, Dallara e Pagani. Questo distretto produttivo si estende su un’area in Italia, dove si concentrano molte industrie di alta gamma e centri di ricerca. Il valore stimato dell’ecosistema si aggira intorno ai 347 miliardi di euro, riflettendo il ruolo di questa regione nel settore automobilistico e motociclistico mondiale.

La Motor Valley? È la residenza di eccellenze come Ferrari, Maserati, Lamborghini, Ducati, Dallara e Pagani. Ma non solo: secondo la ricerca “ Motor Valley – Un ecosistema che genera valore ”, realizzata da Nomisma col supporto della Regione Emilia-Romagna, la Valle dei Motori è un ecosistema industriale di enorme potenza economica. L’intera filiera vale infatti la cifra astronomica di 347 miliardi di euro, un dato che, se esteso a tutto l’automotive nazionale che vi gravita attorno, sale fino a toccare i 440 miliardi. Per inquadrare correttamente la magnitudo di questa realtà, è necessario partire dalle imprese capo-filiera, che ogni anno producono circa 34 mila vetture e oltre 50 mila moto.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Motor Valley, un ecosistema virtuoso che vale 347 miliardi di euro

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