Il valore del club di calcio di Inter è salito a 2,1 miliardi di euro, secondo il nuovo report di Football Benchmark. La Juventus e il Milan seguono, con valutazioni inferiori. Il Real Madrid si conferma la squadra più preziosa, con una stima di 7,7 miliardi di euro. Il report analizza le valutazioni delle squadre europee, evidenziando variazioni rispetto alle precedenti stime. Nessuna altra informazione sui criteri di valutazione o sui dati specifici delle altre squadre.

È una questione di cicli. Questo è il ciclo dell’Inter. Non un dominio assoluto in campo – nell’attuale era sono riusciti a imporsi in Serie A il Napoli (due volte) e il Milan – ma un ruolino eccellente, in Italia e in Europa: negli ultimi sei anni, tre scudetti, due secondi posti e un terzo posto, soprattutto due finali di Champions, con il corollario di tre Coppe Italia e tre Supercoppe italiane. Mantenersi costantemente al vertice della classifica nazionale e nel giardino nobile dell’Europa ha consentito al club nerazzurro di affermare una leadership sportiva ed economica che adesso è abbastanza chiara. La certificazione arriva... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Inter boom: ora il club vale 2,1 miliardi. Juve e Milan sono dietro. Real primo a quota 7,7

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