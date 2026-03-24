Secondo un rapporto di JB Capital, il valore complessivo dell'Eurolega, comprensivo di club e franchigie, si aggira attorno ai 3,2 miliardi di euro. Per l’attuale stagione, si stima un valore di circa 1,41 miliardi, mentre l’anno prossimo potrebbe salire a circa 1,64 miliardi. Se considerata solo la crescita delle franchigie, si prevede un incremento del 25%.

Il sistema Euroleague vale 3,2 miliardi di euro. La stima arriva dal report di JB Capital, che ha valutato la lega 1,41 miliardi di euro per la stagione 2025-26. A questi si aggiunge una valutazione complessiva di tutte le squadre con Licenza A (quella decennale) attorno a 1,8 miliardi di euro. L'analisi suggerisce che il valore combinato della lega e dei suoi club potrebbe aumentare fino al 25%, una volta che l'attuale sistema di licenze decennali si evolverà in franchigie permanenti, come nel piano annunciato da Eurolega nelle scorse settimane, dunque fino a 4,3 miliardi di euro di valore complessivo dalla stagione 2026-27. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Boom Eurolega, compresi i club vale 3,2 miliardi di euro. E con le franchigie crescerebbe del 25%

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