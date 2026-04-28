Secondo il rapporto Censis pubblicato il 26 aprile 2026, l’uso dei media mostra una certa stabilità: la televisione viene seguita dal 93,2% degli utenti, la radio dal 78,4%. L’accesso a Internet sembra ormai vicino a una saturazione, mentre si registrano dati su intelligenza artificiale e libri. La diffusione dei diversi mezzi di comunicazione si mantiene invariata rispetto agli anni precedenti.

Roma, 26 aprile 2026 – Un uso dei media cristallizzato. Con la tv che continua a tenere stabilmente il 93,2% dell'utenza, la radio tiene al 78,4% e si va verso la saturazione dell'impiego di Internet. È quello fotografato dal 21o Rapporto sulla comunicazione del Censis, relativo al 2025, realizzato con la collaborazione di Intesa Sanpaolo, Mediaset, Rai e Tv2000, e presentato oggi a Roma. C'è un calo della televisione tradizionale, diminuita in un anno di 3,6 punti percentuali (79,5%), compensato dall'ascesa di web tv (al 62,0% con 3,6 punti in più), mobile tv (al 38,6% con 3,7 punti in più). Stabile quella satellitare (47,8%). Per la radio...🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Tv, radio e social stabili, Internet verso la ‘saturazione’, intelligenza artificiale e libri: tutti i dati del rapporto Censis

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