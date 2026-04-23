Caserta si trasforma in un ' laboratorio del pensiero' nel segno dell' esperienza leuciana

Caserta si appresta ad ospitare il summit “San Leucio 250 – Il Lavoro tra Memoria e Futuro”, in programma dal 1 al 3 maggio 2026. L’evento, che si svolgerà nel territorio, si concentrerà sulla storia e le prospettive legate al lavoro e al welfare, in occasione del 250° anniversario della fondazione di un importante sito culturale. La manifestazione coinvolgerà rappresentanti e studiosi nel settore, offrendo un momento di riflessione e confronto.

Caserta si prepara a vivere un altro evento culturale di straordinario rilievo con il summit “San Leucio 250 – Il Lavoro tra Memoria e Futuro”, un evento di portata eccezionale che nei giorni 1, 2 e 3 maggio 2026 celebrerà l’eredità in tema di lavoro e welfare a 250 anni dalla fondazione della.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Il suono del silenzio: come il segnale senza fili si trasforma in pensiero digitaleDal 2 al 28 febbraio 2026, l’Ex Chiesa di San Mattia a Bologna diventa palcoscenico di un dialogo tra passato e futuro. Una passeggiata si trasforma in un’esperienza immersiva tra la natura del torrente TorreUna giornata che intreccia il fascino della botanica spontanea alla memoria storica del territorio: è questo l’invito lanciato dal Gruppo Micologico... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Reggia di Caserta, percorsi sensoriali nel Giardino Inglese; Personale ATA: Caserta, il tribunale stabilisce che il pre-ruolo vale per intero; Cavalli & Cavalieri a Carditello, le 'fake news', il Conca Film Festival con Luca Trapanese: gli eventi casertani nel week end dal 17 al 19 aprile; Reggia di Caserta, il Parco laboratorio di inclusione: i rifugiati diventano giardinieri del Museo verde. Reggia di Caserta, in scena la Tosca col soprano Carmen Giannattasio e la regia di Edoardo De AngelisCaserta - La monumentalità della Reggia si trasforma in palcoscenico e accoglie uno dei capolavori assoluti della lirica. Venerdì 24 luglio, alle ore 21, in ... pupia.tv Caserta, FROM Village: al Campo Laudato Sì uno spazio tra cultura, socialità e territorioCaserta - Un’area verde che si trasforma in punto di incontro, laboratorio creativo e palcoscenico diffuso. Venerdì 24 aprile, dalle ore 19 alle 21, si apre ... pupia.tv Con l'intervento di Dante Caserta del #WWF si apre la conferenza Giustizia e #ambiente l'impegno del WWF Italia per la tutela della #natura in #Senato Si può seguire qui Webtv.senato.it x.com Le previsioni meteo a Salerno, Caserta, Napoli, Benevento e Avellino per la giornata di domani - facebook.com facebook