Nel 2025, Insiel prevede di raddoppiare l’Ebitda grazie all’introduzione dell’intelligenza artificiale. L’IA si propone di ridurre dell’80% i tempi di sviluppo software. La piattaforma IPP sarà utilizzata per creare nuovi servizi destinati ai cittadini. Non sono stati forniti dettagli specifici sui tipi di servizi o sulle modalità di implementazione. La strategia si concentra sull’uso dell’IA per ottimizzare processi e offrire soluzioni innovative.

? Punti chiave Come può l'IA ridurre i tempi di sviluppo software dell'80%?. Quali nuovi servizi per i cittadini svilupperà la piattaforma IPP?. Chi gestirà la sicurezza dei dati regionali dopo i nuovi investimenti?. Perché l'automazione sta portando a un balzo dell'89% dell'Ebitda?.? In Breve Ebitda balza all'89,4% con 12,6 milioni di euro contro i 6,6 del 2024.. Investiti 6,2 milioni di euro in data center, cybersecurity e rete telematica.. TuringBot riduce tempi analisi codice dell'80% e tempi sviluppo del 20-30%.. 700 dipendenti coinvolti in 300 corsi per oltre 3.300 giornate di formazione.. L’assemblea degli azionisti di Insiel si è riunita a Trieste il 28 maggio 2026 per approvare il bilancio d’esercizio 2025, confermando una crescita economica marcata guidata dall’innovazione tecnologica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Insiel decolla nel 2025: l’IA fa raddoppiare l’Ebitda

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: BF S.p.A. vola nel 2025: EBITDA a 129 milioni e sementi in boom

Engineering, nel 2025 ricavi +2,5% a 1,76 mld, Ebitda adjusted a 280,3 mln (+1,5%)Il Consiglio di Amministrazione del Gruppo Engineering Ingegneria Informatica ha approvato il bilancio consolidato per l'esercizio 2025.

Insiel: Zilli, tecnologia e IA al servizio del territorioApprovato il bilancio consuntivo della partecipata regionale, con un utile di 1.790.526 euro Trieste, 28 mag - Il bilancio 2025 di Insiel conferma la soliditÃ della societÃ e segna ... ilgazzettino.it

Insiel approva il bilancio 2025: utili in crescita e intelligenza artificiale al centroL'assemblea degli azionisti di ha dato il via libera al documento contabile: produzione oltre 130 milioni, Ebitda quasi raddoppiato ... triesteprima.it