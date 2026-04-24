BF SpA vola nel 2025 | EBITDA a 129 milioni e sementi in boom

Nel bilancio approvato per il 2025, BF S.p.A. registra un EBITDA di 129 milioni di euro, evidenziando risultati positivi rispetto all’anno precedente. La crescita del settore sementiero si attesta al 33 per cento, sostenuta dall’espansione della divisione internazionale dell’azienda. Questi dati confermano un andamento favorevole delle attività e una forte spinta verso l’internazionalizzazione.

? Cosa sapere BF S.p.A. approva bilancio 2025 con EBITDA a 129 milioni di euro.. Il comparto sementiero cresce del 33% grazie alla nuova divisione internazionale.. Il Consiglio di Amministrazione di BF S.p.A., guidato da Federico Vecchioni, ha approvato questo venerdì 24 aprile 2026 il progetto di bilancio d’esercizio e quello consolidato relativi al 31 dicembre 2025, evidenziando un incremento del valore della produzione che tocca i 1.730 milioni di euro rispetto ai 1.505 milioni registrati nel precedente anno. I documenti contabili, che saranno consultabili presso la sede di Jolanda di Savoia e tramite il meccanismo di stoccaggio 1Info, delineano un anno di profonda trasformazione strutturale per la società.🔗 Leggi su Ameve.eu

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