Engineering nel 2025 ricavi +2,5% a 1,76 mld Ebitda adjusted a 280,3 mln +1,5%

Il Consiglio di Amministrazione del Gruppo Engineering Ingegneria Informatica ha approvato il bilancio consolidato per l'esercizio 2025. Nel corso dell'anno, i ricavi sono aumentati del 2,5 per cento rispetto all'anno precedente, raggiungendo 1,76 miliardi di euro. L’EBITDA adjusted si è attestato a 280,3 milioni di euro, con un incremento dell’1,5 per cento. La società è riconosciuta come leader nel settore della Digital Transformation in Italia e ha una forte presenza internazionale.

Roma, 30 mar. (Adnkronos) - Il Consiglio di Amministrazione del Gruppo Engineering Ingegneria Informatica, tra i leader della Digital Transformation in Italia e con un'importante presenza a livello internazionale, ha approvato il Bilancio Consolidato relativo all'esercizio 2025. L'esercizio appena concluso ha visto registrare il miglioramento dei ricavi e dei principali indicatori di Ebitda, anche grazie a una maggiore disciplina nella gestione dei costi, alla progressiva normalizzazione del livello degli investimenti e alla riduzione delle componenti non ricorrenti. L'Amministratore Delegato Aldo Bisio ha sottolineato... 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Engineering, nel 2025 ricavi +2,5% a 1,76 mld, Ebitda adjusted a 280,3 mln (+1,5%) Articoli correlati Leggi anche: Cina, nel 2025 investiti 1.280 mld di yuan per tutela risorse idriche Leggi anche: Webuild, ricavi 2025 per 13,6 miliardi (+15%), Ebitda a 1,2 miliardi (+18%) Una selezione di notizie su Engineering nel 2025 ricavi 2 5 a 1 76... Temi più discussi: Vinext passa in utile nel 2025, i ricavi salgono a 6,4 milioni di euro; Egm ai raggi X: Star7 per crescere punta sui prodotti legati all’intelligenza artificiale; Fincantieri bilancio 2025 record: ricavi, utile e debito; Fincantieri, anno record: utile netto di 117 milioni. Vinext passa in utile nel 2025, i ricavi salgono a 6,4 milioni di euro(Teleborsa) - Vinext, azienda specializzata in biotecnologie e tecnologie per l'enologia quotata su Euronext Growth Milan, ha chiuso l'esercizio 2025 con una crescita complessiva dei ricavi del 23,8% ... finanza.repubblica.it Engineering chiude il 2025 con ricavi netti a quota 1.759,7 milioni, in aumento del 2,5%ROMA (ITALPRESS) – Engineering chiude il 2025 con ricavi netti a quota 1.759,7 milioni, in aumento del 2,5% rispetto ai 1.716,6 milioni dell’anno precedente. L’Ebitda Adjusted si attesta a 280,3 milio ... msn.com Sustainable Building Engineering • Ingegneria dell’Innovazione Tecnologica e Digitale per l’Ambiente Costruito • Environmental and Sustainable Building Engineering: Percorso Formativo - Study Plan is.gd/je2m59 x.com IL FOTOVOLTAICO CONVIENE NEL 2026 I CONSIGLI DI NOVA ENGINEERING PROJECT AVIGLIANA AVIGLIANA – L’aumento dei costi energetici e la maggiore attenzione alla sostenibilità rendono il fotovoltaico una scelta sempre più strategica per abitazi - facebook.com facebook