Insiel approva il bilancio 2025 | utili in crescita e intelligenza artificiale al centro

Notizia in breve

L'assemblea degli azionisti di Insiel ha approvato il bilancio d'esercizio 2025, con utili in crescita rispetto all'anno precedente. La società, specializzata in servizi ICT, ha sede a Trieste ed è controllata dalla regione Friuli Venezia Giulia. Durante l'incontro, è stato anche annunciato che l'intelligenza artificiale sarà al centro delle future strategie di sviluppo. La decisione è stata presa il 28 maggio 2026.