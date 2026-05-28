Insiel approva il bilancio 2025 | utili in crescita e intelligenza artificiale al centro

Da triesteprima.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'assemblea degli azionisti di Insiel ha approvato il bilancio d'esercizio 2025, con utili in crescita rispetto all'anno precedente. La società, specializzata in servizi ICT, ha sede a Trieste ed è controllata dalla regione Friuli Venezia Giulia. Durante l'incontro, è stato anche annunciato che l'intelligenza artificiale sarà al centro delle future strategie di sviluppo. La decisione è stata presa il 28 maggio 2026.

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L'assemblea degli azionisti di Insiel ha approvato il 28 maggio 2026, nella sede di Trieste, il bilancio d'esercizio 2025 della società Ict in-house della regione Friuli Venezia Giulia. All'assemblea era presente l'assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli. I numeri mostrano una crescita. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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