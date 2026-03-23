Iren il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consolidato integrato al 31 dicembre 2025 con tutti i risultati economico-finanziari in crescita
Iren archivia l'esercizio 2025 con una crescita su tutti i principali indicatori economico-finanziari. Il Consiglio di Amministrazione della multiutility ha approvato oggi i risultati consolidati al 31 dicembre 2025, che confermano le previsioni comunicate al mercato e segnano un ulteriore passo avanti nell'esecuzione del Piano Industriale. I numeri del 2025 Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) si attesta a 1.353 milioni di euro, in crescita del 6,2% rispetto agli 1.274 milioni dell'esercizio precedente. L'Utile Netto di Gruppo attribuibile agli azionisti raggiunge quota 300,5 milioni di euro, in aumento dell'11,9% rispetto al 2024. I ricavi consolidati salgono a 6. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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