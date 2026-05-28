insideusa harris contro newsom

InsideUsa segnala che il vice presidente ha criticato pubblicamente il governatore di uno stato per le sue politiche. La disputa riguarda questioni legate alla gestione delle risorse e alle decisioni sulla sanità pubblica. Entrambe le figure hanno espresso posizioni contrastanti attraverso dichiarazioni ufficiali. La polemica si inserisce nel contesto delle tensioni politiche tra le amministrazioni locali e federali. Non ci sono state ancora risposte ufficiali o sviluppi giudiziari legati alla vicenda.

Cari lettori, benvenuti a una nuova puntata di InsideUsa, la newsletter settimanale di InsideOver dedicata alle notizie più rilevanti dagli Stati Uniti. Io sono Francesca Salvatore e, come ogni giovedì, vi giungerà una mail con tutto ciò che vi serve per comprendere come si è mossa Washington negli ultimi sette giorni. Questa settimana, solo per gli abbonati, un pezzo che racconta la possibile sfida tra Kamala Harris e Gavin Newsom per la nomination democratica del 2028. Tra gli altri temi che abbiamo scelto di approfondire e che ho selezionato per voi: – Harris contro Newsom, la guerra per l’anima dei Democratici: il 2028 americano è già qui – Iran-Usa. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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