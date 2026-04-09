InsideUsa – L’Fbi lancia il nuovo centro contro il terrorismo domestico

L’Fbi ha annunciato l’apertura di un nuovo centro dedicato alla lotta contro il terrorismo domestico. La struttura sarà incaricata di coordinare le attività di prevenzione e indagine in tutto il paese. La decisione arriva in un momento di crescente attenzione sui rischi interni e sulle minacce provenienti da gruppi radicali. La creazione del centro fa parte di un piano strategico volto a rafforzare le capacità di contrasto alle attività violente di origine interna.

Benvenuti a una nuova edizione di #InsideUsa, la vostra guida settimanale per esplorare i retroscena politici e culturali che stanno plasmando il presente e il futuro degli Stati Uniti. Io sono Roberto Vivaldelli e, come ogni giovedì, vi porto direttamente nel cuore delle dinamiche della superpotenza americana. Pronti? Partiamo! Questa settimana, nella newsletter in esclusiva per gli abbonati, vi parliamo del nuovo centro operativo dell’Fbi contro il «terrorismo domestico». Il giornalista investigativo Ken Klippenstein ha rivelato, infatti, che la richiesta di bilancio del presidente Donald Trump al Congresso prevede il più grande aumento di spesa per il counter-terrorism degli ultimi anni e finanzia la creazione dell’NSPM-7 Joint Mission Center, un nuovo centro operativo guidato dall’Fbi con personale di dieci agenzie federali. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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