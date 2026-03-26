InsideUsa – Vance e il 25esimo emendamento contro Trump

InsideUsa – Vance e il 25esimo emendamento contro Trump Un procedimento legale è stato avviato nei confronti dell’ex presidente, che riguarda un possibile utilizzo del 25esimo emendamento per rimuoverlo dalla carica. Le autorità coinvolte stanno valutando le procedure da adottare e le evidenze raccolte in relazione a questa iniziativa. La situazione si sta sviluppando nel contesto delle recenti tensioni politiche e giudiziarie negli Stati Uniti.

Carissime lettrici, cari lettori, Benvenuti a una nuova edizione di #InsideUsa, la vostra guida settimanale per esplorare i retroscena politici e culturali che stanno plasmando il presente e il futuro degli Stati Uniti. Io sono Roberto Vivaldelli e, come ogni giovedì, vi porto direttamente nel cuore delle dinamiche della superpotenza americana. Pronti? Partiamo! Questa settimana vi parliamo di un’ipotesi che sta facendo discutere negli Usa, in particolare il mondo conservatore, diviso sulla guerra all’Iran: invocare il 25esimo emendamento per “rimuovere” il presidente Usa, Donald Trump. Ciò che fino a pochi mesi fa sembrava impensabile – invocare il 25esimo emendamento per rimuovere un presidente repubblicano in carica – è infatti diventato oggetto di dibattito pubblico anche tra conservatori di lungo corso. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - InsideUsa – Vance e il 25esimo emendamento contro Trump Articoli correlati «JD Vance, denuncia Trump e prendi il suo posto». Il (folle) piano della destra anti-guerra per la Casa Bianca. Cosa dice il 25esimo emendamento UsaJD Vance dovrebbe dare il giro a Donald Trump e assumere lui stesso la presidenza degli Stati Uniti, invocando il 25esimo emendamento della... Leggi anche: Protetto: Il tabù è rotto: ora anche i conservatori invocano il 25esimo emendamento contro Trump Contenuti e approfondimenti su InsideUsa Vance e il 25esimo... Discussioni sull' argomento Insideusa-La guerra in Iran e i guai in casa GOP; Insideusa-La guerra in Iran e i guai in casa GOP. Vance in Vaticano, incontro con cardinale Parolin su migranti e situazione internazionaleÈ proseguita la visita in Italia del vicepresidente degli Usa JD Vance. Questa mattina, poco prima delle 10, è arrivato in Vaticano per incontrare il cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin. La ... tg24.sky.it Insideusa-La guerra in Iran e i guai in casa GOPCari lettori, benvenuti a una nuova puntata di InsideUsa, la newsletter settimanale di InsideOver ... msn.com