inquilini abusivi giro di vite maxi sanzioni della polizia locale

La polizia locale ha multato diversi inquilini non registrati, sospettati di gestire affitti in nero. Le sanzioni sono state accompagnate da segnalazioni alla Guardia di Finanza. L’operazione ha coinvolto anche persone che occupavano immobili senza autorizzazione. Nessuna persona è stata arrestata. Le autorità hanno continuato a controllare le abitazioni per contrastare il fenomeno degli affitti abusivi.

Ospiti non registrati con il forte sospetto di un giro di affitti in nero, scattano le maxi sanzioni della polizia locale con segnalazioni alla Guardia di Finanza. Giro di vite a Limbiate contro l’uso irregolare degli immobili e l’evasione dei tributi locali. L’input per far scattare i controlli arriva direttamente dal territorio. Gli accertamenti nascono infatti da precise segnalazioni giunte al comando da parte di semplici cittadini, amministratori condominiali o soggetti istituzionali, insospettiti da movimenti anomali di persone negli stabili o da utilizzi non conformi degli appartamenti. Nel corso di uno dei recenti interventi, gli agenti hanno proceduto all’identificazione degli occupanti e alla raccolta dei dati catastali e anagrafici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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FAIDA TRA OCCUPANTI ABUSIVI, MARTELLA: «INACCETTABILE, SERVE AZIONE URGENTE» | 18/02/2026

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