Inquilini abusivi | arriva la polizia e scattano le maxi multe

Da monzatoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La polizia è intervenuta in un complesso residenziale in seguito alla presenza di inquilini abusivi. Durante l’intervento, sono state identificate persone che occupavano le abitazioni senza averne diritto e senza aver comunicato la loro presenza alle autorità. Sono state comminate multe di dimensioni significative ai responsabili. Nessuna persona è stata arrestata, ma sono state eseguite verifiche su altri eventuali occupanti irregolari.

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C'erano persone che vivevano all'interno delle case ma la cui presenza non era nemmeno stata dichiarata. E così anche la Tari, la tassa sui rifiuti, non veniva pagata correttamente. La polizia locale di Limbiate nei giorni scorsi è intervenuta in alcuni complessi condominiali della città dove si. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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