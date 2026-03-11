Ariano Irpino | il NO alla riforma della magistratura

Ad Ariano Irpino, il 12 marzo 2026 alle 17:30, si svolgerà un convegno organizzato dall’A.N.R.I. che affronterà le motivazioni del voto NO al referendum sulla riforma della magistratura previsto per il 22 e 23 marzo. L’evento si terrà presso una sede ancora da definire e vedrà la partecipazione di rappresentanti dell’associazione.

Il 12 marzo 2026 alle ore 17:30, ad Ariano Irpino si terrà un convegno organizzato dall’A.N.R.I. per discutere le ragioni del NO al referendum sulla riforma della magistratura previsto per il 22 e 23 marzo dello stesso anno. L’incontro avrà luogo presso il Palazzo degli Uffici nella Sala Ilaria Alpi, con l’obiettivo di approfondire le implicazioni della proposta costituzionale attraverso un dibattito aperto tra istituzioni, esperti giuridici e cittadini. Un appuntamento che ridefinisce il ruolo della giustizia nel tessuto sociale. La scelta del luogo non è casuale: Ariano Irpino diventa il palcoscenico dove si gioca una partita fondamentale per la struttura istituzionale italiana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

