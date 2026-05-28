Empire ha rivelato le cover di Spider-Man: Brand New Day, segnando l'inizio di un nuovo capitolo nel Marvel Cinematic Universe. Il film è dedicato al supereroe più amato e rappresenta un momento importante nella saga cinematografica. Le immagini mostrano dettagli esclusivi del personaggio, anticipando un racconto che promette di essere centrale per il futuro del franchise. La pubblicazione delle cover ha generato grande attesa tra i fan.

Il grande e ramificato Marvel Cinematic Universe si appresta a varcare le soglie di un capitolo fondamentale, interamente dedicato al supereroe più amato di sempre. Il prestigioso magazine Empire ha infatti svelato in esclusiva mondiale le due splendide cover da collezione del suo nuovo numero interamente dedicato a Spider-Man: Brand New Day, l’attesissimo ritorno cinematografico dell’arrampicamuri di quartiere. L’ultima volta che il pubblico ha incrociato le gesta di Peter Parker sul grande schermo, l’intero assetto dell’universo era andato incontro a uno sconvolgimento epocale. Il finale del trionfale Spider-Man: No Way Home aveva visto l’eroe accettare il doloroso incantesimo del Dottor Strange, spingendo il mondo intero a dimenticare completamente la sua vera identità. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Inizia una nuova era nel MCU: Empire svela le spettacolari cover di Spider-Man: Brand New Day

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