Sono state diffuse le prime immagini ufficiali di Jon Bernthal nel ruolo di Punisher in Spider-Man: Brand New Day, segnando il debutto del personaggio nel Marvel Cinematic Universe. La scena mostra l’attore nel costume dell’antieroe, confermando la presenza di Punisher nel nuovo film. La produzione è stata annunciata dalle due compagnie, Marvel e Sony, senza ulteriori dettagli sul ruolo o la trama.

Il debutto cinematografico di Frank Castle nel Marvel Cinematic Universe è finalmente realtà. Marvel e Sony hanno rilasciato le prime immagini ufficiali di Jon Bernthal in Spider-Man: Brand New Day, confermando un ritorno alle origini brutale per l’antieroe più amato dai fan. Il debutto del Punisher nell’MCU: Frank Castle contro Peter Parker. Seguendo la strategia di marketing “a tappe” già vista per Avengers: Doomsday, la produzione sta svelando il trailer di Brand New Day un frammento alla volta. L’ultima clip ha scosso il web mostrando il Punisher di Jon Bernthal non come un alleato, ma come una minaccia diretta per l’Arrampicamuri. Nel video, vediamo Frank Castle al volante di un veicolo blindato che i fan dei fumetti hanno riconosciuto immediatamente: il Battle Van. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Spider-Man: Brand New Day – Jon Bernthal è tornato: prima immagine del Punisher nell’MCU

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