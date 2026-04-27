Spider-Man | Brand New Day questo spoiler su Hulk potrebbe rivoluzionare l' MCU

Come è già noto da tempo, Mark Ruffalo tornerà ancora nei panni di Hulk nel prossimo film dedicato a Peter Parker ma la dinamica tra i due vecchi amici potrebbe essere molto diversa stavolta L'arrivo di Spider-Man: Brand New Day si sta avvicinando sempre di più. Con il film previsto per il prossimo luglio, il merchandise è già pronto per essere distribuito e come sempre potrebbe aver già spoilerato qualcosa. L'ultima rivelazione non riguarda Peter Parker ma Bruce Banner, ovvero l'incredibile Hulk. Ancora una volta interpretato da Mark Ruffalo, il personaggio potrebbe avere una svolta clamorosa nel corso del nuovo film Marvel. Hulk non sarà un alleato di Spider-Man nel nuovo film? L'ultima descrizione del prodotto fornita da Hasbro getta un'ombra di dubbio sulle intenzioni di Bruce Banner, lasciando intendere che il ricongiungimento tra .🔗 Leggi su Movieplayer.it

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