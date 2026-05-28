Inizia il rifacimento della fognatura in via De Lellis e via Nazareth

Sono iniziati i lavori di rifacimento della fognatura tra via De Lellis e via Nazareth, nella zona Forcellini. Gli interventi prevedono il rinnovo della condotta fognaria e l’installazione di nuovi scatolari, collettori che serviranno l’intero quartiere. I lavori interessano un tratto tra via Camillo De Lellis e via Nazareth e si protrarranno nei prossimi mesi. La ristrutturazione riguarda la rete di scarico e collettori fognari della zona.

Prendono il via i lavori in zona Forcellini, tra via Camillo De Lellis e via Nazareth, per il rifacimento della condotta della fognatura e e la posa di nuovi scatolari, ovvero collettori a servizio di tutto il quartiere. L’intervento partirà il 3 giugno prossimo e sarà completato a settembre, ma. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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