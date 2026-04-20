Negli ultimi giorni, Giulia De Lellis ha attirato l’attenzione dei follower per aver deciso di non pubblicare immagini del volto della figlia Priscilla sui social media. La scelta ha suscitato molte discussioni tra gli utenti, che si sono domandati i motivi dietro questa decisione. La influencer non ha fornito spiegazioni pubbliche in merito, mantenendo quindi riserbo sulla questione. La sua scelta ha generato commenti sia di approvazione che di critica tra i commentatori online.

Negli ultimi giorni, Giulia De Lellis è tornata al centro dell’attenzione per una decisione che ha fatto discutere fan e utenti: non mostrare il volto della figlia Priscilla sui social. Una scelta che, lontana da strategie di visibilità, affonda le radici in una riflessione più profonda sul mondo digitale. L’influencer ha voluto chiarire pubblicamente le ragioni, mettendo fine alle speculazioni. A spiegare il motivo è stata la stessa Giulia De Lellis attraverso i suoi canali social, rispondendo in modo diretto alle domande dei follower. L’influencer ha ammesso senza esitazioni di provare una certa paura all’idea di esporre la figlia online, sottolineando come il contesto digitale non sia sempre un ambiente sicuro, soprattutto per i più piccoli.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Perché Giulia De Lellis non mostra mai il volto della figlia?

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