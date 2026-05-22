Rifacimento della fognatura Lavori in arrivo

Sono in programma lavori per il rifacimento di 25 metri di rete fognaria, con un investimento stimato di 30.000 euro. L’intervento riguarda una porzione specifica dell’impianto e si inserisce in un più ampio progetto di manutenzione delle infrastrutture. La spesa è stata calcolata sulla base di una stima dei costi complessivi, e i lavori dovrebbero partire a breve. La durata prevista e le modalità di esecuzione saranno comunicate nelle successive fasi di pianificazione.

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La stima dei costi dell’intervento parziale per il rifacimento di 25 metri di fognatura ammonta pari a 30mila di quadro economico. Vista la complessità dell’opera dovuta alla profondità del piano di posa della tubazione oltre i due metri, l’intervento verrà realizzato tramite ditta esterna in quanto le attrezzature in possesso del ufficio Manutenzioni non sono idonee e sufficienti a garantire la necessaria sicurezza. E’ così che il vice-sindaco Marco Pierini di Montespertoli ha illustrato i lavori che avranno luogo in via Schifani (nella foto), replicando in consiglio comunale ad un’interrogazione sull’argomento presentata dai consiglieri di Montespertoli di Tutti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rifacimento della fognatura. Lavori in arrivo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Plumbing Fail & Roof Sheeting (Ep.32) Sullo stesso argomento Completati a Savignano i lavori di risanamento della fognatura in via MuraLe video ispezioni preventive effettuate da Hera ai sottoservizi avevano evidenziato lo sfondamento di un tratto della rete delle acque bianche e di... Leggi anche: Puglianello, Viscusi: “Al via i lavori di rifacimento della rete fognaria” Al via il primo dei tre lotti di lavori per il rifacimento dell'asfalto sulla riviera nord: le modifiche alla viabilitàA partire dal 20 maggio scattano i lavori del primo lotto di rifacimento dell'asfalto di tutta la riviera nord di Pescara, da viale della Riviera fino al lungomare Matteotti ... ilpescara.it Pescara: dal 20 maggio i lavori di rifacimento della Riviera NordIn Comune, a Pescara, sono stati annunciati e illustrati i lavori di rifacimento della riviera Nord di Pescara ... rete8.it