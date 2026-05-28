Influencer del degrado mette alla gogna una scuola di Centocelle L' istituto | Possibili azioni legali

Un influencer di TikTok ha pubblicato video che mostrano una scuola di Centocelle, suscitando preoccupazioni tra genitori e insegnanti. L’istituto ha annunciato che valuterà azioni legali contro chi ha diffuso contenuti diffamatori. La pubblicazione ha causato agitazione tra le famiglie e il personale scolastico, che temono ripercussioni sulla sicurezza e sulla reputazione dell’edificio. La scuola non ha fornito ulteriori dettagli sulle accuse o sulle circostanze specifiche dei video.

Una notizia drammatica che viene trasformata dall’influencer del degrado di turno nell’occasione per fare visualizzazioni su TikTok mettendo alla berlina una scuola e generando panico tra genitori, docenti e bambini.È successo a Centocelle e la vicenda ha suscitato, in poco tempo, un’ondata di. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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