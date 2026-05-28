Inflazione Europea | un puzzle frammentato tra energia Medio Oriente e la stretta BCE

Da webmagazine24.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’inflazione in Europa si mantiene elevata, con i prezzi dell’energia che continuano a salire. La dipendenza dalle forniture provenienti dal Medio Oriente contribuisce alle tensioni sui costi. La Banca centrale europea ha aumentato i tassi di interesse, cercando di frenare l’inflazione, ma i risultati sono ancora incerti. I prezzi dei beni di consumo e dei servizi restano in crescita, influenzati da questi fattori.

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Generated by NovaFlow. Sources: 34 external references. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. La Banca Centrale Europea prosegue coi tassi invariati. No alla Procedura infrazione:spread giù, Borsa e Btp sù. Politiche monetarie BCE e occupazione. Finanziamenti lungo termine BCE programmi pepp paa. Giovanni Tria commenta i dati Istat sui primi mesi 2019. Mario Draghi chiede credibilità al Governo Conte. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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