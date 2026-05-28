Inflazione Europea | un puzzle frammentato tra energia Medio Oriente e la stretta BCE

Notizia in breve

L’inflazione in Europa si mantiene elevata, con i prezzi dell’energia che continuano a salire. La dipendenza dalle forniture provenienti dal Medio Oriente contribuisce alle tensioni sui costi. La Banca centrale europea ha aumentato i tassi di interesse, cercando di frenare l’inflazione, ma i risultati sono ancora incerti. I prezzi dei beni di consumo e dei servizi restano in crescita, influenzati da questi fattori.