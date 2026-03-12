L'inflazione nell'Unione Europea supera il 3% a causa del conflitto in Medio Oriente. I mercati finanziari prevedono un possibile aumento dei tassi di interesse da parte della Banca Centrale Europea, che si prepara a due incrementi. La situazione economica è influenzata dalle tensioni nella regione, che si riflettono sui numeri macroeconomici dell'area.

Il conflitto in Medio Oriente sta spingendo l’inflazione dell’Unione Europea oltre la soglia del 3% e i mercati finanziari stanno già scommettendo su un doppio rialzo dei tassi di interesse da parte della Banca Centrale Europea. La minaccia è concreta: Valdis Dombrovskis ha avvertito che la crescita economica italiana potrebbe ridursi di 0,4 punti percentuali rispetto alle previsioni iniziali, con un impatto diretto sulle famiglie e sulle imprese a causa dell’aumento dei costi energetici. La situazione attuale vede il prezzo del gas europeo oscillare intorno ai 50 euro al megawattora, dopo aver toccato i 70 euro all’inizio della settimana, mentre il petrolio Brent supera i 90 dollari al barile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Medio Oriente: inflazione UE oltre il 3%, BCE pronta a due

Articoli correlati

Medio Oriente, allarme UE: inflazione oltre il 3%, mercati scommettono su doppio rialzo BCEL’Unione Europea ha avvertito che il tasso di inflazione potrebbe superare il 3% quest’anno nel caso in cui il conflitto in Medio Oriente mantenesse...

Leggi anche: Bce: lascia fermi i tassi su inflazione stabile al 2% a medio termine

Tutti gli aggiornamenti su Medio Oriente

Temi più discussi: Con la guerra in Medio Oriente potrebbe tornare l’inflazione in UE; Eurogruppo, guerra Iran e impatto su economia. Giorgetti: Ue adotti misure straordinarie; Rischio inflazione in aumento con la guerra in Iran. Cosa farà la BCE?; Inflazione nell'eurozona in rialzo: il peggio deve ancora venire?.

Medio Oriente, allarme UE: inflazione oltre il 3%, mercati scommettono su doppio rialzo BCEL’Unione Europea ha avvertito che il tasso di inflazione potrebbe superare il 3% quest’anno nel caso in cui il conflitto in Medio Oriente mantenesse il prezzo del Brent stabilmente intorno ai 100 doll ... quifinanza.it

Ue, nel 2026 si rischia inflazione oltre il 3% con guerra in Iran(Teleborsa) - L'Unione Europea ha avvertito che il tasso di inflazione potrebbe superare il 3% quest'anno nel caso in cui il conflitto in Medio Oriente mantenesse il prezzo del Brent stabilmente ... teleborsa.it

Le tensioni nella guerra che sta infiammando il Medio Oriente aumentano, tanto che nelle scorse ore un missile ha colpito la base militare italiana a Erbil, in Iraq. A confermarlo è stato il ministro della Difesa, Guido Crosetto. "A quanto si apprende, non ci sono f facebook

Mentre prosegue il conflitto in Medio Oriente, l’Iran ha diffuso un video di animazione in stile Lego che mette in scena una versione giocattolo di Donald Trump, affiancato dal presidente israeliano Benjamin Netanyahu e persino dal diavolo x.com