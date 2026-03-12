Medio Oriente | inflazione UE oltre il 3% BCE pronta a due

L'inflazione nell'Unione Europea supera il 3% a causa del conflitto in Medio Oriente. I mercati finanziari prevedono un possibile aumento dei tassi di interesse da parte della Banca Centrale Europea, che si prepara a due incrementi. La situazione economica è influenzata dalle tensioni nella regione, che si riflettono sui numeri macroeconomici dell'area.

Il conflitto in Medio Oriente sta spingendo l’inflazione dell’Unione Europea oltre la soglia del 3% e i mercati finanziari stanno già scommettendo su un doppio rialzo dei tassi di interesse da parte della Banca Centrale Europea. La minaccia è concreta: Valdis Dombrovskis ha avvertito che la crescita economica italiana potrebbe ridursi di 0,4 punti percentuali rispetto alle previsioni iniziali, con un impatto diretto sulle famiglie e sulle imprese a causa dell’aumento dei costi energetici. La situazione attuale vede il prezzo del gas europeo oscillare intorno ai 50 euro al megawattora, dopo aver toccato i 70 euro all’inizio della settimana, mentre il petrolio Brent supera i 90 dollari al barile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

