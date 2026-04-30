La Banca centrale europea ha deciso di mantenere stabile il tasso sui depositi al 2% durante l'ultimo aggiornamento di politica monetaria a Francoforte. Questa scelta avviene in un contesto in cui il conflitto in Medio Oriente ha contribuito ad aumentare i costi energetici per i paesi europei. L'andamento dei prezzi dell'energia continua a essere un elemento di attenzione per le dinamiche inflazionistiche nella regione.

? Cosa sapere La BCE mantiene il tasso sui depositi al 2% a Francoforte.. Il conflitto in Medio Oriente spinge al rialzo i costi energetici europei.. A Francoforte, il Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea ha stabilito di mantenere invariati i tassi d’interesse, lasciando il tasso sui depositi fermo al 2%, quota già raggiunta nel giugno 2025, mentre le operazioni principali di rifinanziamento restano al 2,15% e quelle sui prestiti marginali al 2,40%. La decisione, presa in un clima di forte tensione geopolitica, riflette la necessità di bilanciare una situazione economica complessa dove le spinte inflattive e le preoccupazioni sulla crescita si sono intensificate.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - BCE ferma i tassi al 2%: l’ombra del Medio Oriente sull’inflazione

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