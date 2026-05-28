Indovina chi viene a pranzo | alle Cucine Popolari il matrimonio aperto a tutti di Alessandro e Maruska
Alessandro e Maruska si sono sposati il 31 maggio nella Sala Rossa del Comune di Bologna. La cerimonia si è svolta presso le Cucine Popolari, che hanno ospitato l’evento. La coppia ha scelto di celebrare il matrimonio in un luogo pubblico e accessibile. La notizia riguarda il loro matrimonio civile, senza ulteriori dettagli su partecipanti o modalità specifiche.
Alessandro e Maruska, ospiti delle Cucine Popolari, si sposano il 31 maggio nella Sala Rossa del Comune di Bologna. Il matrimonio si celebra alle ore 12:30 nella prestigiosa Sala Rossa di Palazzo d’Accursio.La cerimonia civile sarà celebrata da Roberto Morgantini alla presenza di parenti e amici. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Wife Was Enjoying Dinner With Her Husband, Until the Mistress Stormed In to Humiliate Her!
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