Indovina chi viene a pranzo | alle Cucine Popolari il matrimonio aperto a tutti di Alessandro e Maruska

Da bolognatoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Alessandro e Maruska si sono sposati il 31 maggio nella Sala Rossa del Comune di Bologna. La cerimonia si è svolta presso le Cucine Popolari, che hanno ospitato l’evento. La coppia ha scelto di celebrare il matrimonio in un luogo pubblico e accessibile. La notizia riguarda il loro matrimonio civile, senza ulteriori dettagli su partecipanti o modalità specifiche.

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Alessandro e Maruska, ospiti delle Cucine Popolari, si sposano il 31 maggio nella Sala Rossa del Comune di Bologna. Il matrimonio si celebra alle ore 12:30 nella prestigiosa Sala Rossa di Palazzo d’Accursio.La cerimonia civile sarà celebrata da Roberto Morgantini alla presenza di parenti e amici. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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